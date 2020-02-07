07 Şubat 2020 Cuma 16:36:47 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 16:46:07
AK Parti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika haber... AK Partili 6 milletvekilinin avukatları Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Son dakika haberine göre, aralarında Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın bulunduğu AK Partili 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçe savcılığa verildi...
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- AK Parti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu
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