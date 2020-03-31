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31 Mart 2020 Salı 08:40:47 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 08:52:54

AK Parti ile MHP infaz indirimi üzerinde uzlaştı! Mahkumlara 2 ay korona izni

AK Parti ile MHP dün uzun süren müzakereler sonrasında infaz indirimi yasa teklifi üzerinde uzlaşma sağladı. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay korona izni verilecek.

TBMM’ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkûmun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.

Millyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen teklif CHP ile İYİ Parti’nin kırmızı çizgi olarak dile getirdiği düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlandı. Koşullu salıverme oranı 2/3’ten 1/2 ‘ye yani yüzde 67’den yüzde 50’ye indirilecek. Böylece koşullu salıverme oranı cezanın yarı oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partililerle yaptığı son görüşmede belirlendiği gibi bazı suçları koşullu salıverme kapsamında olmayacak. Bu suçlar: terör, adam öldürme, örgütlü suçlar, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliği ve uyuşturucu olarak sıralanacak. 

HER HÜKÜMLÜ YÜZDE 40 ORANINDA CEZAEVİNDE KALACAK

AK Parti’nin muhalefete götürdüğü önerilerde cinsel suçlar ile uyuşturucu suçları koşullu salıverme kapsamına alınmış ve 3/4 oranındaki koşullu salıverme 2/3’e yani yüzde 75’ten yüzde 67’ye düşürülmesi öngörülmüştü. Ancak CHP ile İYİ Parti bu iki suçun indirim kapsamına alınmasına karşı çıkmıştı. Böylece CHP ve İYİ Parti’nin hassasiyeti gözetilmiş oldu. Denetimli serbestlik suçunda ise herkese uygulanan 1 yıllık süre, cezanın 1/5 i olarak düzenlenecek. Buna göre bir mahkum yatacağı cezanın 1/5’ini denetimli serbestlikte geçirecek. Böylece her hükümlünün en az yüzde 40 oranında cezaevinde kalması sağlanacak. Belli suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Teklifte daha önce “terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliği” ne ilişkin suçlar hariç tutulmuştu. Denetimli serbestlikte tıpkı koşullu salıvermede olduğu gibi kapsam daraltılarak “cinsel suçlar, uyuşturucu suçları” da eklendi.

2 AY İZİN

Ancak uyuşturucu suçlarında MHP’nin talebi gözetilerek sadece “kullanıcılar” denetimli indirim kapsamında tutuldu. Daha önce denetimli serbestlik kapsamında olan “torbacılar ve satıcılar” tıpkı uyuşturucu üreticileri gibi kapsam dışında kalacak. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay “korona izni” verilecek. 

Adalet Bakanlığı bu izin süresini salgının gelişimini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile koordineli şekilde değerlendirerek iki kez uzatmaya yetkili olacak. Böylece mahkumlara uzatmalı haliyle 6 aya kadar izin verilmiş olacak. Mahkumlar izin doğrultusunda evlerine gidecek, izin süresi dolduktan sonra cezaevine dönecekler.

(Milliyet)

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