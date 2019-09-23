23 Eylül 2019 Pazartesi 14:26:15 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:27:29
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'ye ziyaret
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da hastaneye gelerek Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan Bahçeli'yi hastanede ziyaret etti. Bostancı, Bahçeli'nin dinlendiğini, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.
AA
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