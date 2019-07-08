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08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07:21 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57:40

Yeni ekonomi paketi Meclis'te... AK Parti Grup Başkanvekili Muş detayları anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni düzenlemelerle ilgili, "Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VARLIK BARIŞI 6 AY DAHA UZUYOR

Varlık Barışı'nı 6 ay daha (31 Aralık 2019'a kadar) uzatmayı teklif ediyoruz. 

YEDEK AKÇENİN YÜZDE 10 AYRILMASI İÇİN TEKLİF

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI 50 TL'YE ÇIKIYOR

Yurtdışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

KLONLANMIŞ IMEI TELEFONLAR 4 AYDA KAPATILACAK

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

İSTANBUL YAKLAŞIMI BENZERİ YENİDEN BORÇ YAPILANDIRMA

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır.

"MERKEZ BANKASI'NDAKİ DEĞİŞİKLİK KANUNSUZ DEĞİL"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir" diye konuştu.

İSTANBUL YAKLAŞIMI NEDİR?

İstanbul Yaklaşımı, kriz nedeniyle kaynak kaybına uğrayan ve ağır borç yükü altına giren üretici sektörlere, bankalar aracılığıyla kaynak aktarma sürecine verilen isim. Geçmişte Türkiye'nin IMF'den sağladığı kaynağın 3 milyar dolarlık kısmı bankaların sermayelerini güçlendirmede kullanılmıştı. Bankalara aktarılan bu kaynağın yüzde 60'ı üretici sektörlerde darboğaza girmiş şirketlere kredi olarak dağıtılmıştı. Sistem, darboğazdaki şirketlerin bankalara olan borçlarının, kredilendirmeyle, yeniden yapılandırılması ve ödeme imkanı verebilecek vadede olması esasına dayanacak. Avrupa'da da benzer bir uygulama ''Londra Yaklaşımı'' adıyla yapılmıştı.

Kaynak: ntv.com.tr

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