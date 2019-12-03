03 Aralık 2019 Salı 13:32:33 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:01:44
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santral düzenlemesini içeren maddenin teklif metninden çıkarılacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.
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