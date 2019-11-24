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24 Kasım 2019 Pazar 00:43:57 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 00:46:09

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları, kulisleri... dünya alem şaşkınlıkla izliyor. Bizim aklımıza istesek gelmez bunlar ama adamlar parti değil, bildiğin Brezilya dizisi sanki." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÇTSO) düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, siyasi gündemi değerlendirdi.

Kongre döneminin başladığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Dün akşam bir açıklama oldu, dediler ki 'Cumhurbaşkanı CHP'nin içini karıştırıyormuş' Bir defa kör kendisinden pay biçer meselesi. Bunlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince AK Partililerle konuşup, aday çıkartmak için çok yoğun mesai harcadılar. Onların AK Parti'den eski görev yapmış, bir cumhurbaşkanını aday yapıp güya Sayın Erdoğan'ın önünü kesme iddiaları vardı. Bunlar deşifre oldu."

"Bakalım Kılıçdaroğlu neresini yakacak?"

"Siz zaten 25'i 26 yapamayan, siz zaten bu millete borcunu ödemesi için hiçbir gayreti olmayan, kulisten, kumpastan, küfürden, hakaretten başka hiçbir gündemi olmayan bir partisiniz." diyen Turan, şunları kaydetti:

"Dün Kılıçdaroğlu 'adını biliyorum ama açıklamam.' dedi, bugün Muharrem İnce 'ben kendimi yakarım.' dedi. Bakalım Kılıçdaroğlu neresini yakacak? Kimin ne yaptığı belli değil. Anlaşılır gibi değil. Nasıl parti ki liderine güvenmiyor. Lider ki ekibine güvenmiyor. İsterdik ki hangi parti olursa olsun, çıksın 'Ne diyorsunuz kardeşim. Ben ekibime güveniyorum. Muharrem İnce böyle bir satılmışlık yapmaz, o da CHP'lidir.' demesini beklerdik ama o kumpasların partisi, kendi genel başkanını kasetle değiştiren bir parti ancak bunu yapar. Gelinen yer hazin bir yerdir. Gelinen yer utanılacak bir yerdir." 

CHP'de yaşanan gelişmelerin şaşkınlıkla izlendiğine işaret eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları, kulisleri... dünya alem şaşkınlıkla izliyor. Bizim aklımıza istesek gelmez bunlar ama adamlar parti değil bildiğin Brezilya dizisi sanki. Garip garip haller. O yüzden bunların bu partiye, bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok. Ümit ederim CHP de kendi iç dinamiklerini çözer, Atatürk'ün kurduğu altı okun felsefesinin olduğu bir parti haline gelir. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum, Türkiye'de de Çanakkale'de de CHP'nin buraya vereceği hiçbir şey yok. Daha çok çalışacağız, safları sıklaştıracağız, bu memlekete en çok AK Parti'nin yakışacağını göstereceğiz."

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanvekili Ayhan Çetin, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, partililer ve vatandaşlar katıldı.

(AA)

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