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11 Ağustos 2019 Pazar 10:05:05 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:09:41

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu ülke üzerinde hesabı olanlara Allah imkan vermesin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin." dedi.

Turan, bayram namazını doğup, büyüdüğü Lapseki'nin Şevketiye köyünde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Turan, çocuklara bayram harçlığı verdi. 

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Turan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Turan, bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaştıklarını, onlarla sohbet ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun. Ülkemizin doğusunda, batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize, milletimize zeval vermesin. Tekrar bayramınızı kutluyorum, Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin."

Turan, daha sonra iki oğlu ve babası Hacı Saadettin Turan ile köy mezarlığında yakınlarının mezarları başında dua etti.

AA

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