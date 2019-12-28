AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki: Alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ve Somalilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız. Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz."

HAYATINI KAYBEDEN TÜRKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinde çalıştığı bildirildi.

TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Türk bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Firma, patlamanın olduğu bölgede, Katar'ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenmişti." ifadelerini kullandı.

Olayın firmaya yönelik yapılan beşinci saldırı olduğunu aktaran Yılmaz, "Dört ay önce de aynı firmanın aracına saldırı olmuş iki Türk personel yaralanmıştı. Daha önceki saldırılarda firmada çalışan Somalililer ölmüştü." dedi.

Yılmaz, firmanın TİKA'nın projesiyle Somali'ye geldiğini belirterek, "2012- 2015 yılları arasında Mogadişu asfalt yol yapımı ve rehabilitasyon projesinde yüklenici olarak çalışmıştı. Geçen yıl ise askeri eğitim tesisleri asfalt yol projesini tamamlamıştı." diye konuştu.

Patlamanın olduğu nokta yakınında herhangi bir Türk kuruluşun bulunmadığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti: "Patlamanın olduğu saat ve lokasyon dikkate alındığında Mogadişu'nun ana lojistik noktası olması ve bölgede çok fazla sayıda üniversite, okul, yetimhane bulunması ölü sayısını artırdı. Patlamada ölen ve yaralananların büyük bir kısmı öğrencilerden ve Mogadişu'ya meyve sebze satmaya gelen bölge halkından oluşuyor."

BAKAN KOCA: UMKE VE CERRAHİ EKİPTEN OLUŞAN 20 PERSONELİMİZİ MOGADİŞU'YA GÖNDERİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personeli Mogadişu'ya göndereceklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Somali'deki saldırıyı lanetlediğini belirten Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN MOGADİŞU’DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



Somali Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE DOST ÜLKE SOMALİ'NİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.

Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIYA TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'deki saldırının, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarı olduğunu belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Somali'deki saldırıda, iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini aktaran Şentop, dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şentop, "Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

(AA)