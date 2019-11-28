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28 Kasım 2019 Perşembe 19:02:05 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 19:07:07

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin yegane iktidar umudu AK Parti'dir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hala Türkiye'nin yegane iktidar umudu AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde toplumun hiçbir tereddüdü yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, dünyanın yepyeni bir döneme girdiğini, siyasetin yeni şartlar ve yeni etkiler altında şekillendiği bir süreçten geçildiğini söyledi.

Her alanda büyük değişimler yaşandığı gibi bölgede ve siyasette de çok ciddi değişimler yaşandığını aktaran Kurtulmuş, yaşanan bu gelişmelerden etkilenilmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Alışılmış eski siyaset dönemlerinin geride kaldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Daha zor bir sürece, daha keskin bir mücadele dönemine giriyoruz. Birileri Türkiye'nin güçlü ve büyük olarak herkesle eşit ve egemen bir ulus olarak oturup masalarda uluslararası alanda pazarlık etmesinden, tartışmasından rahatsızlık duyuyorlar. Beylerin alıştıkları Türkiye, edilgen bir Türkiye'dir. 'Efendim S-400'ü almayacaksın.' denildiğinde 'Peki efendim almayalım.' diyecek Türkiye'dir. Efendim işte 'Doğu Akdeniz'de petrol aramayacaksınız.' denildiğinde 'Tamam, peki aramayalım.' diyecek olan bir Türkiye'dir. IMF'nin önünde 3-5 kuruş için avuç açan bir Türkiye'dir. Dünya egemenlerinin kurmuş olduğu bu senaryolara ses çıkarmayan bir Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye olmamızı bekleyenler artık çok beklerler. Bundan sonra artık böyle bir Türkiye yok. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iradesine, iddiasına, büyük bir millet olma, büyük bir medeniyeti yeniden inşa etme kararlılığına sahip olarak yürüyor."

"TÜRKİYE'NİN YEGANE İKTİDAR UMUDU AK PARTİ'DİR"

Kurtulmuş, bu zorlu süreçte AK Parti olarak daha kuvvetli ve kudretli bir teşkilatı kurma mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

Kendilerine "AK Parti'den ayrılanlar parti kurarsa ne olur?" diye sorulduğunu anlatan Kurtulmuş, "Hiçbir şey olmaz. Onların ne yapacağı değil önemli olan bizim ne yapacağımızdır. Biz işin gereğini yerine getirirsek yani güçlü bir söylemle bütün Türkiye'yi kuşatan, demokrat, reformcu bir dille milli ve yerli hassasiyetimizi daha da kuvvetlendirirsek kimseye zaten söyleyecek bir söz kalmaz." diye konuştu.

Kurtulmuş, partililerden kongre sürecinde teşkilatın kuvvetlendirilmesi için herkesin elinden geleni yapmasını isteyerek şunları kaydetti:

"Hala Türkiye'nin yegane iktidar umudu AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde toplumun hiçbir tereddüdü yoktur. 2002'den bu yana Türkiye genelinde bir kez bile AK Parti'ye oy vermiş olan insanların oranı yüzde 65'tir. Bu çok büyük bir orandır. Biz bugün iyi bir çalışmayla Türkiye genelinde bu oranlara ulaşabilecek gücümüz olduğunu biliyoruz."

AA

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