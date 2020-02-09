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09 Şubat 2020 Pazar 21:54:07 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 22:39:40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Antalya'daki trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hafif yaralandı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



"Sağlık durumları iyi"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumu iyi. Mehmet Bey'in burnunda kırıklar var. Filmleri çekiliyor, tetkikleri yapılıyor. Buna göre tedavi uygulanacak. Başka bir şeyi yok. Menderes Bey hastaneye ayakta geldi, önemli bir şeyi yok." diye konuştu.

Kazanın duyulmasının ardından AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş hastaneye geldi.

Özhaseki'ye burnundan cerrahi müdahale yapılacak

Kazada araçta bulunan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hastaneye kazada araçta bulunan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Yusuf ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın da getirildiğini belirten Ünal, "Hiçbirinin hayati tehlikesi yok çok şükür. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak." dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın omzunda çıkık olduğunu ve ortopedik bir müdahale gerektiğini dile getiren Ünal, başka önemli bir şey bulunmadığını kaydetti.

Taburcu edilip edilmeyecekleri ile ilgili soruya ise Ünal, "Muhtemelen Menderes Bey ile Yusuf Ziya Bey bu akşam çıkarlar, Mehmet Bey'i bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale yapılırsa." diye konuştu.

Öte yandan aracı kullanan Ender Aysal'ın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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