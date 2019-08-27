27 Ağustos 2019 Salı 10:04:48 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:06:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası vefat etti
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek.
Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mirastan men etmeye çalıştı! Prenses hukuk savaşına devam ediyor!
- İstanbul Valiliği'nden ''Kayıp Suudi kadın'' açıklaması
- İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı
- Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik
- Rusya: Putin ve Erdoğan, MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35 savaş uçaklarını görecek