05 Mart 2020 Perşembe 10:14:45 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:42:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı yıkan haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi Kadir Yılmaz (49), yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bingöl Barosuna kayıtlı avukat Yılmaz, gece vefat etti.
Sabah uçakla kentte getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.
AA
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