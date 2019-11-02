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02 Kasım 2019 Cumartesi 00:18:52 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 00:20:35

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak, Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çatısı altında bulundukları AK Partinin sıradan bir siyasi parti olmadığını, bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmaların sıradan bir parti çalışmaları olmadığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Biz buraya gelirken partinin insanları olarak bir araya gelip bir takım istişarelerde bulunmanın ötesinde bir büyük medeniyeti, bir büyük davayı üstadın tabiriyle Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğine koymak için bir araya geldik. Her çabamız, günümüz ve çalışmamız ilçe sorumlusu arkadaşlarımızın haftanın en az bir günü ilçelerine gidip koşturmaları beyhude bir çabadan ibaret değildir. Bu büyük milletin tarihten gelen sorumluluğunu bir kez daha hissederek geleceğe doğru bu millet, ümmet ve insanlık adına yapacağı çalışmaların özeti ve merkezi işte burasıdır. AK Parti çatısıdır, AK Partinin siyasi hareketidir."

Kurtulmuş, AK Partinin diğer partiler gibi bir parti olmadığını, AK Partiyi bir dava hareketi olarak görmek, bu şekilde algılamak gerektiğini vurguladı.

Yeni bir döneme girdiklerini ve bu yeni dönemin yeni şartlar barındırdığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir taraftan işte dünyanın nasıl yeniden şekillendirildiğini hep beraber görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki petrol arama meselelerinden, S-400'lere kadar ya da terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda attığımız haklı adımların nasıl hepsi tek bir millet olarak karşımıza çıkan o emperyalist güçler tarafından engellendiğine şahit oluyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın lideri ve öncüsü olduğunu sadece biz değil Türkiye'nin düşmanları da çok iyi biliyor. Onun için Türkiye'yi bu süreçte geriletmek, ayağına çelme takmak Türkiye'yi bir şekilde eski Türkiye haline dönüştürmek istiyorlar. 15 Temmuz bu çabalardan sadece biriydi. Barış Pınarı Harekatında karşımızda gördüğümüz PYD/YPG'side bu amaca hizmet eden sadece birkaç figürandır. DEAŞ'ından tutun başka alanda karşımıza çıkan siyasi meselelere kadar. Hepsi güçsüz bir Türkiye isteyenlerin ortak çabasının ürünüdür."

"Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur"

Kurtulmuş, ABD'nin Temsilciler Meclis'inde Türkiye'ye karşı karar alanların da zihin halkalarının arkasında bunların var olduğunu dile getirdi.

Bir mektupla hizaya soktukları Türkiye'nin artık mektup diplomasisiyle hizaya sokulamayacak bir ülke olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İçlerindeki her türlü fesadı ortaya koyarak Türkiye’yi engellemeye çalışıyorlar. Ermeni soykırım meselesini her sene 24 Nisan'da temcit pilavı gibi gündeme getirenler şimdi vaktinden 6 ay önce gündeme getiriyorlar. Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur. Bizim medeniyetimizde Hazreti Ali Efendimizin 'İnsanlar ya yaratılışta eşit ya dinde kardeşindir' prensibi vardır ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar dönüp de Türkiye’ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içerisine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız dönün oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, Kızılderilinin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi bugünkü Amerika'nın inşa edildiğini anlatın." 

(AA)

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