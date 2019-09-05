  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6904
  • Euro
    6,2880
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi
"Araçları geri ver yenisini de alma" "Araçları geri ver yenisini de alma"
Nwaakeme gol sözü verdi Nwaakeme gol sözü verdi
Fedakar Sambacı Fedakar Sambacı
'Radamel Falcao aşık oldu' 'Radamel Falcao aşık oldu'
'Elneny fark yaratır' 'Elneny fark yaratır'
Loch Ness canavarı arayışına dair araştırmalarının sonuçlarını açıklandı Loch Ness canavarı arayışına dair araştırmalarının sonuçlarını açıklandı
Hande Erçel'in yeni dizisine sürpriz partner Hande Erçel'in yeni dizisine sürpriz partner
Mahkemeye verilen horoz davayı kazandı Mahkemeye verilen horoz davayı kazandı
İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
Avustralya'da Türk Film Festivali başladı Avustralya'da Türk Film Festivali başladı
Parmak izi incelenince askeri araca saldırı yaptığı ortaya çıktı Parmak izi incelenince askeri araca saldırı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı
İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, 'Erdoğan’ın mesajı'nın ne anlama geldiğini değerlendirdi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, 'Erdoğan’ın mesajı'nın ne anlama geldiğini değerlendirdi
Valilik duyurdu! Bu köpekleri besleyenlere para cezası Valilik duyurdu! Bu köpekleri besleyenlere para cezası
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
Rusya, Güneş'i incelemek için Yarilo misyonunu devreye sokulacak Rusya, Güneş'i incelemek için Yarilo misyonunu devreye sokulacak
Mustafa Cengiz: Açıklama yürekler acısı Mustafa Cengiz: Açıklama yürekler acısı
Hindistan, Rusya’dan 14,5 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat sipariş etti Hindistan, Rusya’dan 14,5 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat sipariş etti
Embraer KC-390 teslim alındı! Dev uçak uçuşa resmen başladı Embraer KC-390 teslim alındı! Dev uçak uçuşa resmen başladı
Rötar yapacağını öğrenen yolcu, uçağı kendi uçurdu Rötar yapacağını öğrenen yolcu, uçağı kendi uçurdu
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 23:32:34 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:33:51

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi.

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz konusu tebligatı akşam saatlerinde postaya verdiklerini söyledi. Öte yandan tebligatta, ihracı istenen kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. AK Parti’nin iç tüzüğünde yer alan ve disipline götürme gerekçeleri maddeler halinde anlatıldı. Tebligatta AK Parti’nin iç tüzüğüne dayanarak ‘partinin genel ilkelerine aykırı davranan, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunulması’ gerekçeleri gösterildi. Tebligatta, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi. Aynı şekilde eski milletvekillerinin de son dönemde AK Parti’ye yönelik karalama açıklamaları da tebligatta yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tebligat adı geçen kişilere ulaştıktan sonra verilen süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmaları beklenecek. Daha sonra disiplin kurulu yeniden toplanarak söz konusu kişilerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Öte yandan, AK Parti tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kurulana sevk ettiği üyelerin tamamı ihraç edildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ