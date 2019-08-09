AK Parti, CHP, MHP ve İP'den ABD'ye Fetullah Gülen çağrısı!
AK Parti, CHP, MHP ve İP TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu
AK Parti, CHP, MHP ve İP TBMM grupları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye çağrı yaptı.
Dört partinin ortak açıklaması şöyle:
"FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"
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