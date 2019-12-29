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29 Aralık 2019 Pazar 16:48:25 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 16:54:08

Ailesine kavuşan kız anlattı: HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın teslim olan kızı Mekiye Kaya'nın terör örgütü PKK/PYD'ye katılması için kendisine nasıl baskı yapıldığına ilişkin ifadesi ortaya çıktı. HDP il binasında, Mizgin kod adlı gerçek ismini bilmediği beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürüldüğünü belirten Kaya, "Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım. HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı." dedi.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya'nın güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya, HDP Diyarbakır il binasındaki kişiler aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı.

'DEFTER VE KİTAPLARIM OKULDA BIRAKTIRILARAK, GÖTÜRÜLDÜM'

AA'da yer alan habere göre Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, liseye başladığı ilk günlerde 2 öğrencinin kendisine sık sık terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirterek, "2015 yılında Namık Kemal Lisesindeyken okulda terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan iki kişi örgüte katılmam yönünde baskı yaptı. Defter ve kitaplarım okulda bıraktırılarak, HDP il binasına götürüldüm." ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜTE KATILMAK İSTEYENLERİN BU KADINA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLADIM'

Baskı üzerine örgüte katılmayı kabul ettiğini belirten Kaya, ifadesinde şunlara yer verdi: "HDP il binasında beni, Mizgin kod adlı, gerçek ismini bilmediğim 40-45 yaşlarında beyaz eşarp takan bir bayanın yanına götürdüler. Bu kadın Diyarbakır HDP il binasının alt katında bulunuyordu. Örgüte katılmak isteyenlerin bu kadına götürüldüğünü anladım. HDP il binasında bulunduğum süre içerisinde bana örgüte katılmam için propaganda yapıldı."

'MİZGİN KOD ADLI KADIN, HDP BİNASINA İKİ ERKEK VE BİR KADIN ÇAĞIRDI'

Mizgin kod adlı kadının HDP il binasına, kendini terör örgütüne götürmesi için iki erkek ve bir kadını çağırdığını, aynı gün akşam 21.00 civarında bindikleri araçla Şırnak'ın Silopi ilçesine gittiklerini kaydeden Kaya, "Silopi'de nehir kıyısına kadar yürüdük. Beraber geldiğimiz 3 kişi beni milise teslim etti. Onunla bindiğimiz botla karşıya (Suriye) geçtik. Beni teslim alan 2 kişi ile Derik kampına gittik" dedi.

'DÖNMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM, HAKARETLE BENİ CEZAEVİNE KOYDU'

YPG'de olduğu süre içerisinde aktif çatışmaya katılmadığını, terör örgütüne katıldığı günden beri pişman olduğunu, yakalanma korkusundan dolayı kaçmaya teşebbüs etmediğini ancak sözde bağlı bulunduğu komutana eve gitmek istediğini söylediğini bildiren Kaya, ifadesinde şunları anlattı:

"Ruken Jilk kod adlı kişiye eve dönmek istediğimi söyledim. Hakaret ederek beni cezaevine koydu. Haseki'ye bağlı cezaevinde yaklaşık 7 ay tutuklu kaldım. Sonra beni cezaevinden çıkartarak, yine Ruken Jilk'in yanına götürdüler. Bana kaçmayı düşünüp düşünmediğimi sordu, ben de kaçmayacağımı söyledim. Bir hafta sonra, 17 Aralık 2019'da saat 03.00-03.30 civarında karargah merkezinden kaçtım. Ertesi gün yolda bir köylünün arabasına bindim, örgütten kaçtığımı söylemedim. Bu şekilde birkaç saat yol giderek KDP'ye teslim oldum.

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