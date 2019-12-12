  • Bist 100
    109360
  • Dolar
    5,7826
  • Euro
    6,4460
  • Altın
    274,6300
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yasemin Ergene Özilhan kimdir? Mucize Doktor'un Ela'sı Yasemin Özilhan kaç yaşında? Yasemin Ergene Özilhan kimdir? Mucize Doktor'un Ela'sı Yasemin Özilhan kaç yaşında?
İBB'de dev vurgun! Yeni yılda CHP yandaşı sanatçılar için 50 milyonluk bütçe ayrıldı İBB'de dev vurgun! Yeni yılda CHP yandaşı sanatçılar için 50 milyonluk bütçe ayrıldı
Rus uçak gemisinde yangın Rus uçak gemisinde yangın
Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Mısır'dan Akdeniz'de tehlikeli adım Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Mısır'dan Akdeniz'de tehlikeli adım
Beşiktaş'tan 'harcama limit artışı' açıklaması geldi Beşiktaş'tan 'harcama limit artışı' açıklaması geldi
Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı
Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 104 şüpheliden 99'u tutuklandı Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 104 şüpheliden 99'u tutuklandı
Hakkari'de nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi Hakkari'de nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e mektup: Kendisine eksik olan bilgileri aktardım Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e mektup: Kendisine eksik olan bilgileri aktardım
Taşıyıcı Son Hız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı Son Hız hangi kanalda, saat kaçta? Taşıyıcı Son Hız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı Son Hız hangi kanalda, saat kaçta?
Ailesine kavuşan Cafer PKK/YPG'nin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı: 'Yakıt alacağız' diyerek kaçırdılar Ailesine kavuşan Cafer PKK/YPG'nin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı: 'Yakıt alacağız' diyerek kaçırdılar
Tamer Karadağlı'dan flaş sözler: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini herhalde ben yiyeceğim Tamer Karadağlı'dan flaş sözler: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini herhalde ben yiyeceğim
Sarri'den Merih Demiral'ın performansına övgü dolu sözler Sarri'den Merih Demiral'ın performansına övgü dolu sözler
Mucize Doktor Nazlı kim? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir? Mucize Doktor Nazlı kim? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir?
Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı
Küçükçekmece Belediyesi SMS sistemi hacklendi, vatandaşlara küfürlü mesaj gönderildi Küçükçekmece Belediyesi SMS sistemi hacklendi, vatandaşlara küfürlü mesaj gönderildi
Bakan Çavuşoğlu: İsrail, ırkçı bir rejim yaratma hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek Bakan Çavuşoğlu: İsrail, ırkçı bir rejim yaratma hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek
İlkay Gündoğan'dan flaş şampiyonluk itirafı İlkay Gündoğan'dan flaş şampiyonluk itirafı
Emmanuel Emenike geri döneceğini açıkladı Emmanuel Emenike geri döneceğini açıkladı
Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: 100 bin Sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık-15 Ocak Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: 100 bin Sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık-15 Ocak
Beşiktaş 3 oyuncusunun menajeriyle masaya oturdu Beşiktaş 3 oyuncusunun menajeriyle masaya oturdu
Darbe davasında önemli gelişme! Beraat kararı verilen 243 FETÖ şüphelisi yeniden yargılanacak Darbe davasında önemli gelişme! Beraat kararı verilen 243 FETÖ şüphelisi yeniden yargılanacak
Polis, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp hırsızı buluşma noktasında yakaladı Polis, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp hırsızı buluşma noktasında yakaladı
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 15:16:12 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:22:02

Ailesine kavuşan Cafer PKK/YPG'nin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı: 'Yakıt alacağız' diyerek kaçırdılar

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan'ın önceki gün güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, terör örgütü PKK/YPG'nin elinden nasıl kurtulduğunu anlattı. Bir müddet Kobani'de kaldıktan sonra Münbiç'e gönderildiğini belirten Ceylan, terör örgütü üyelerinin kendilerine aylarca ideolojik eğitimler verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'den kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan Ceylan, ifadesinde bir arkadaşıyla örgütten kaçma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Ceylan, ifadesinde kaçırıldığında ilk olarak terör örgütünün işgali altındaki Kobani'ye götürüldüğünü anlattı.
Bir müddet Kobani'de kaldıktan sonra Münbiç'e gönderildiğini belirten Ceylan, terör örgütü üyelerinin kendilerine aylarca ideolojik eğitimler verdiğini söyledi.

"Örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı"

Yaklaşık bir yıl önce Tel Abyad'a ve ardından "Suluk" diye tabir edilen bölgeye gönderildiklerini anlatan Ceylan, "Bu bölgeye görevlendirilmek istemiyordum ancak beni zorla buraya görevlendirdiler. Ben zaten Tel Abyad'a gelmeden önce örgütün bize yapmış olduğu baskılardan çok sıkılmıştım, örgüt bize sürekli baskı yapmaktaydı. Burada bulunduğum sürede sorun çıkarmaya başladım, bu sebeple beni 20-25 günlük sürelerle farklı kamplara gönderdiler." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Kobani'ye gönderildiğini dile getiren Ceylan, "Örgüt, harekatın başlaması ile hendek ve tünel kazmak dahil birçok tedbir almaya başladı. Burada bir şahıs ile örgütten kaçmayı düşündük ancak o gün için bir yol bulamadığımızdan gerçekleştiremedik. Yaklaşık 20 gün sonra bu şahsı başka bir bölgeye görevlendirdiler. Daha sonra, beraber teslim olduğum şahıs ile Kobani'de tanıştık. Kendisi bana örgütten kaçmak istediğini söyledi, bunun üzerine kaçma planı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Araca yakıt alacağımızı söyledik"

Örgütten kaçış planını anlatan Ceylan, terör örgütünün lojistik işlerinde çalıştırıldığını, örgüt üyeleri tarafından kendisine araç tahsis edildiğini söyledi.

Aracın anahtarının sürekli kendisinde olduğunu belirten Ceylan, ifadesinde şunları belirtti:

"Biz kaçmaya karar verdiğimizde kendimize ait telefon olmadığından bir köylüden telefonunu kullanmak için aldık ve 155'i aradık. Telefonda ben konuştum. 155 ile konuştuğumuzda Kobani bölgesinde olduğumuzu, teslim olmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana ne zaman ve nereye gelebileceğimizi sordu. Biz de 'Fırsat bulduğumuzda sizi arayalım.' dedik. Bu konuşmada karşı şahıs bana bir telefon numarası verdi ve bu numarayı aramamızı söyledi. Kaçmaya karar verdiğimiz 9 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde beraber teslim olduğum şahısla yukarıda bahsetmiş olduğum araçla Kobani'den ayrıldık.
Kobani'den ayrılırken komutanımıza (örgütün sözde sorumlusu) araca yakıt alacağımızı söyledik. Yolda bize verilen telefon numarasını aradık, karşı şahıs bize sınıra geleceğini ve bizi teslim alacağını söyledi. Biz de bunun üzerine araçla Türkiye sınırlarına doğru geldik. Aracı sınıra yakın bir köyde bıraktıktan sonra sınıra doğru yürüyerek geldik. Sınıra gelirken karşı şahısla telefon irtibatımız hiç kesilmedi. Bizi sınır kapısında karşıladı. Sınır kapısını açarak bizi içeriye aldılar, sınırda telefonda konuştuğumuz kişi bizi görevlilere teslim etti."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ