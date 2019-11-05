Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün

2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker yeğeni Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi yapan Macide Halime Şehitoğlu, “Sedat'ı o kadar özledim ki, her an her dakika onu bekliyorum. Dayıların seni bekliyor, teyzelerin, arkadaşların seni bekliyor. Seni bekliyorlar, hiç düğüne gitmediler. Allah'a emanet ol” ifadelerini kullandı.