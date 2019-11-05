05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:31:26
Ailelerin evlat nöbetinde 63. gün
Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 63'üncü gününde de devam ediyor.
2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker yeğeni Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi yapan Macide Halime Şehitoğlu, “Sedat'ı o kadar özledim ki, her an her dakika onu bekliyorum. Dayıların seni bekliyor, teyzelerin, arkadaşların seni bekliyor. Seni bekliyorlar, hiç düğüne gitmediler. Allah'a emanet ol” ifadelerini kullandı.
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