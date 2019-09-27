Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler?
Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene sinemaseverlerle buluşan Ailecek Şaşkınız filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. TV'de reklamlarını gören izleyiciler Ailecek Şaşkınız filmi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ailecek Şaşkınız filmi Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Ailecek Şaşkınız filmi, TV izleyicileri ile saat 20:15'te buluşacak. Ailecek Şaşkınız filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
2018 yapımı olan Ailecek Şaşkınız filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. TV'de reklamlarını gören izleyiciler Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Ailecek Şaşkınız filmini sinemada izlemeyenler veya bir kez daha izlemek isteyenler filmi yarın TV8 ekranlarında izleyebilecek. Filmin Peki, Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı.
AİLECEK ŞAŞKINIZ YAYIN TARİHİ
Ailecek Şaşkınız filmi Cumartesi günü saat 20:15'te TV8 ekranlarında olacak.
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Saadet Işıl Aksoy
AİLECEK ŞAŞKINIZ YÖNETMENİ
Selçuk Aydemir
- MAGAZİN
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- YAŞAM
- SANAT
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