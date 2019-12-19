Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aile Arasında filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki film olan Aile Arasında izleyenlere keyifli ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. Aile Arasında filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AİLE ARASINDA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Aile Arasında filmi bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

AİLE ARASINDA KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman,

Şevket Çoruh,

Gülse Birsel,

Derya Karadaş,

Su Kutlu,

Ayta Sözeri