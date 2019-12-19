Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler?

  • Bist 100
    110866
  • Dolar
    5,9386
  • Euro
    6,6024
  • Altın
    281,5150
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti
Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı! Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı!
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi
Tartışma devam ediyor: Gezen tavuk mu, kafes tavuğu mu? Tartışma devam ediyor: Gezen tavuk mu, kafes tavuğu mu?
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Hidrokarbon iş birliği önerimiz halen masada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Hidrokarbon iş birliği önerimiz halen masada
Seksenlerin Fehmi Babası yürek yakan o mesajı anlattı: Babam beni tanımıyor, sizi tanıyor Seksenlerin Fehmi Babası yürek yakan o mesajı anlattı: Babam beni tanımıyor, sizi tanıyor
Hasan Ruhani: Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız Hasan Ruhani: Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız
Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi
İstikbal Mobilya Kayserispor, son 16 turuna yükseldi İstikbal Mobilya Kayserispor, son 16 turuna yükseldi
Sarışın Bomba konusu ne, oyuncuları kim? Sarışın Bomba ne zaman hangi kanalda? Sarışın Bomba konusu ne, oyuncuları kim? Sarışın Bomba ne zaman hangi kanalda?
Milan, Ozan Kabak için Schalke ile masaya oturuyor Milan, Ozan Kabak için Schalke ile masaya oturuyor
Yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak Yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak
Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler?
Tunç Başaran'ın cenaze namazı Şakirin Camisi'nde kılındı Tunç Başaran'ın cenaze namazı Şakirin Camisi'nde kılındı
Diagne, Ocak ayında Galatasaray'da Diagne, Ocak ayında Galatasaray'da
Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık Spor Bakanı Kasapoğlu: Tesisleşme konusunda devrim niteliğinde işlere imza attık
Tosic: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Tosic: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Putin duyurdu: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek Putin duyurdu: Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek
Gülşah Saraçoğlu'na ne oldu? Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'da stüdyoyu terketti! Gülşah Saraçoğlu'na ne oldu? Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda'da stüdyoyu terketti!
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakının atamaları yarın gerçekleştirilecek 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakının atamaları yarın gerçekleştirilecek
İki Süper Lig ekibi Tyler Boyd için devrede İki Süper Lig ekibi Tyler Boyd için devrede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 15:06:01 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 15:07:06

Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler?

Aile Arasında filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Gülse Birsel'in kaleminden Aile Arasında izleyenlere keyifli ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. 2017 yılı yapımı olan Aile Arasında filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. Filmi izlemek isteyenler "Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Aile Arasında filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Aile Arasında saat kaçta hangi kanalda? Aile Arasında konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor.  Aile Arasında filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki film olan Aile Arasında izleyenlere keyifli ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. Aile Arasında filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AİLE ARASINDA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Aile Arasında filmi bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

AİLE ARASINDA KONUSU NE?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor. 

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman, 

Şevket Çoruh, 

Gülse Birsel, 

Derya Karadaş, 

Su Kutlu,

Ayta Sözeri 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ