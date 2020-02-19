Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti: 2020’yi bitiremeyecek
Ahmet Şık, Osman Kavala'nın tekrar gözaltına alınmasının ardından "Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek" sözlerini sarf etti. 2020 yılında seçim olmadığı için HDP'li Şık'ın hakaret içeren sözleri, darbe tehdidi olarak yorumlandı.
Batıyla işbirliği halinde olduğunu gizlemeyen HDP İstanbul Milletveli Ahmet Şık, Başkan Erdoğan'a hem hakaret etti hem de darbe tehdidinde bulundu.
HEM HAKARET HEM DARBE TEHDİDİ!
Kızıl Soros olarak anılan Osman Kavala'nın Batı'yla kurduğu ilişkiler nedeniyle kıymetli bir rehine olarak tanımlayan Şık, "Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek." tehdidinde bulundu.
Ahmet Şık'ın tehdidi darbe söylentilerinin arttığı bu günlerde tepki topladı.
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