Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr

Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü yazısında FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ı çok sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı;

Televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...

Diyor ki:

“Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...”

Peşmerge’nin...

- Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...

- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...

- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...

Ama gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr.

Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?

Nereden alacak?

Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.