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28 Kasım 2019 Perşembe 08:56:49 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:02:21

Ahmet Hakan ile Rahmi Turan arasındaki polemik devam ediyor

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan arasındaki polemik devam ediyor.

Turan'ın tartışma yaratan 'Külliye'ye giden CHP'li' haberi üzerinden başlayan tartışmada, taraflar birbirlerinin 'gazetecilik geçmişlerini' eleştirdi.

Hakan da, bugünkü yazısında "Sakallı bebek haberini ben yapmadım" diyen Turan'ın başka 'skandal haberlere' de imza attığını söyledi.

Turan için "Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu" diyen Hakan'ın yazısı şu şekilde:

"'Sakallı bebek haberini ben yapmadım' diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.

Sana dedim ki:

'Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır'

Ama sen durmadın. 'Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım' diye meydan okudun bana.

Madem öyle...

Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...

Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına 'haber' adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini 'tirajların efendisi' ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.

Sen busun işte Rahmi Turan.

Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.

Tövbe etmiş bir eda takınmana aldanacak değiliz.

Görüyoruz ki... Geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğün asparagas anlayışını, şimdi de 'Külliye’ye giden CHP’li yalanı' üzerinden sürdürüyorsun.

Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor."

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