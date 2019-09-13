13 Eylül 2019 Cuma 11:54:13 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 11:56:15
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti
AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.
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