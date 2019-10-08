08 Ekim 2019 Salı 16:07:32 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 16:08:38
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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