Ahıskalı Türkler sürgünü unutmadı! Ahıskalılar Vakfı Başkanı yaşadıkları dramı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, ilk kafilesi 25 Aralık 2015’te Ukrayna’dan getirilen Ahıska Türkü aileler, Türkiye’de, geride bıraktıkları acı dolu sürgün günlerinin izlerini silmeye çalışıyor. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen bin 937 Ahıska Türkü, kendilerine verilen evlerde huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, Ahıskalı Türklerin sürgün zamanında büyük zulümler yaşadığını belirtti. Oğuz, “Her yıl bu sürgünü anıyoruz, yaralarımız tazeleniyor. Gerçekten sürgünü görmek isteyenler, Ahıskalı Türklerin tarihine baksınlar. Zorla vatanlarından çıkarılan insanlar, tren vagonlarına dolduruldu. Kış mevsiminde aç ve susuz şekilde bir buçuk ay boyunca vagonda yaşadılar, bu insanların büyük bir kısmı yolda telef oldu.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK SÜRGÜNE RAĞMEN BİRBİRİMİZDEN KOPMADIK”

Sürgün boyunca insanların açlık yaşadığını belirten Mehmet Oğuz, şunları kaydetti:

“Ahıska Türkleri tren vagonlarına doldurulduktan sonra gelişigüzel bölgelere bırakıldı. Büyüklerimiz der ki bizi gelişigüzel bir yere bırakıp ‘Başınızın çaresine bakın’ dediler; ev, yiyecek, barınma olmadan insanları yolda aç bıraktılar.”

“BAŞKAN ERDOĞAN BİZE SAHİP ÇIKTI”

Büyük sürgünden beri Ahıskalı Türklerin vatanlarına dönemediğine dikkat çeken Oğuz, “Ahıska Türkü demek, vatansız toplum demek. Eskiye göre çok iyiyiz, Allah devletimizden razı olsun, bizlere sahip çıktılar. 1944 sürgünden beri yaşadığımız bölgeye dönemedik.” diye konuştu.

Ahıskalı Türkler olarak üç tane sürgün yaşadıklarını anlatan Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

“75 yıllık sürgüne rağmen birbirimizden kopmadık, örf ve adetlerimize, dinimize ve dilimize sahip çıktık. Ukrayna’daki çatışmaların arasında kalan Ahıskalı kardeşlerimize, Allah razı olsun Başkan Erdoğan tarafından sahip çıkıldı. Büyük bir bölümü Erzincan Üzümlü’de devletin yaptığı konutlara getirildiler, diğerleri ise Ahlat’a yerleşti.”

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