Ağustos ayı enflasyonu 2019 belli oldu! 2019 Ağustos ayı enflasyonu ne kadar?

Enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan veriler arasında yer alıyor. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durum oluyor. Enflasyon oranları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi olarak açıklanıyor. TÜİK bu verileri her ayın 3'nde ilan ediyor. Bu rakamların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar Ağustos ayı enflasyonu ne zaman belli olacak? 2019 Ağustos ayı enflasyonu ne kadar? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Ağustos ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU AÇILANDI

Ağustos ayı enflasyonu TÜİK tarafından bugün saat 10:00'da açıklanadı. Ağustos ayında TÜFE yüzde 0,86 arttı ÜFE de 0,59 oranında düştü. Yıllık TÜFE yüzde 15,01 oldu, yıllık ÜFE de yüzde 13,45 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı enflasyon oranları şu şekilde;

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU 2019

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %4,26, konutta %2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,89 ve lokanta ve otellerde %0,75 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,94 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,77 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %20,98, ev eşyası %20,13, lokanta ve oteller %18,52 ve eğitim %17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,16 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,87 artış gerçekleşti.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans'ın, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,60 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 15,50 oldu

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış yaşanmıştı.