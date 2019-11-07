Ağrı'da kentsel dönüşüm hamlesi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ahmedi Hani Havalimanı'nda, Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

PROJELERİNİ ANLATTI

Kurum, beraberindekilerle 100.Yıl Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ve Murat Nehri'ni gezdikten sonra Taşlıçay Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını denetledi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, hazırlanan projeler hakkında Bakan Kurum'a bilgi verdi.

YATIRIMLARI İNCELEDİ

Daha sonra Millet Bahçesi'ni gezen Bakan Kurum, ardından Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ 2. Etap uygulama alanı, kent meydanı inşaat alanı, diş hastanesi inşaat alanı ve Baloluk köyünde yapılması planlanan ahırlar bölgesinde inceleme yaptı.