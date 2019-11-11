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Ağaç dikme seferberliği için tüm Türkiye hazır! Saat 11.11’de 11 milyon fidan dikilecek

GÜNDEM

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:08

Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:16

REKOR İÇİN GERİ SAYIM! DAKİKALAR KALDI

Bugün saatler 11.11'i gösterdiğinde Türkiye’de adeta ağaç dikme seferberliği başlayacak. 11 milyon fidan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında saat 11.11’de toprakla buluşacak. Seferberliği Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlatacak. Çorumlular 1 saatte 301 bin 111 fidan dikerek dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL ANI ALBÜMÜ OLUŞTURULACAK

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı. Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı. Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞLATACAK

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" etkinliği bugün saat 11.11'de Ankara'dan başlatılacak. Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.

TWİTTER'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Başkan Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" bugün 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti. Başkan Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.