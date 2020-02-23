Afyonkarahisar Valiliği, İran uyruklu çocukta korona virüsü şüphesine rastlanmadığını, mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvuran 3 yaşındaki İran uyruklu çocuğun mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş, hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni korona virüs (Covid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

AA