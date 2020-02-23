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23 Şubat 2020 Pazar 15:21:39 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 15:45:27

Afyonkarahisar Valiliği: "Korona virüsü vakası bulunmamaktadır

Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvuran 3 yaşındaki İran uyruklu çocuğun mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği, İran uyruklu çocukta korona virüsü şüphesine rastlanmadığını, mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvuran 3 yaşındaki İran uyruklu çocuğun mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş, hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni korona virüs (Covid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

AA

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