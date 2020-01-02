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02 Ocak 2020 Perşembe 11:22:21 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 11:23:29

Afyon'da okullar son dakika tatil mi? 2-3 Ocak Afyon'da okulla tatil oldu mu?

Soğuk havaların ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik tarafından uygun bulunması halinde bazı ilçelerde okullar tatil edilebiliyor. Afyonlular da bugün ve yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Afyon'da okullar son dakika tatil mi? 2-3 Ocak Afyon'da okulla tatil oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Afyonkarahisar’da havanın 2C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı olması bekleniliyor. Afyon'da okullar son dakika tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor...

Afyon'da okullar son dakika tatil mi? 2-3 Ocak Afyon'da okulla tatil oldu mu? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar’da havanın 2°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı olması bekleniliyor. Veliler ve öğrenciler Afyon'da bugün ve yarın okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Afyon'da okullar tatil mi? son dakika açıklamaları haberimizde..

2 OCAK AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

3 OCAK AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Ocak’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AFYON HAVA DURUMU

AfyonKarahisar’da havanın 2°C, parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı olması bekleniliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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