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20 Eylül 2019 Cuma 15:43:45 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 15:44:21

Afyon'a Aşk günleri geliyor

Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kentin kültür-sanat potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilecek "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 10-13 Ekim tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek. 4 gün boyunca kent çeşitli sanatsal etkinliklere sahne olacak.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" şimdiden heyecanla bekleniyor. 8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaran festival şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon'un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek festivale Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör işbirlikleri destek veriyor. Kültürel değerlerin yayılması ve yaşatılması amacıyla sanatçı ve zanaatkârların eserleri 4 gün boyunca Afyon'u bir kültür sanat şehrine dönüştürecek.  

Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî'nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarıldığı bir dizi etkinlik sunacak. Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî'den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi yaşatılması festivalin temel amaçlarından. 

Afyon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır’ın girişimleriyle 8 aylık bir emeğin eseri olan festival Afyonkarahisar halkının kültürel ve sanatsal etkinliklerden en etkin şekilde faydalanmasının sağlanması ve gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlendirilerek çoğaltılmasını amaçlıyor. İlk kez düzenlenecek AŞK Kültür ve Sanat Günleri ile Afyon’un tanıtımında katma değer sunabilecek yeni planlamalar sağlanması  hedefleniyor.
İki bölümden oluşacak programın birinci bölümü 10 -13 Ekim tarihleri arasında Zafer Meydanı’nda el sanatları ağırlıklı bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. 4 günlük süreçte el sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşiler yer alacak.
İki ay boyunca devam edecek ikinci kısımda ise; kazılar ve yüzey araştırmaları paneli, Uluslararası Ebru festivali, Selman-ı Farisi paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. zengin bir program olacak.

10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek programa şehir içi ve dışından birçok sanatseverlerin katılımı bekleniyor. 

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