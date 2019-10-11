Afrinliler Türk bayraklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu savaşçılarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'den destek gösterileri gelmeye devam ediyor.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA DESTEK GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Afrin meydanında toplanan binlerce Suriyeli, ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenlediler.

SURİYELİ KÜRTLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Suriyeli Kürtlerden oluşan Suriye Kürt Ulusal Eylem Cephesi ve Suriye Özgür Kürt Topluluğu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının Esed rejiminden destek alarak bölgedeki Arap ve Kürt halkına baskı uyguladığı vurgulandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Kürt gençlerini "sinsi amaçlarına ulaşmak için" kullandığının altı çizilen açıklamada, "Son birkaç yıl içinde terör örgütlerinin ele geçirdiği Arap ve Kürt bölgelerinden çok sayıda insan toplu halde göçe zorlandı. Birçok Kürt tutuklandı ve bölgede insan hakları ihlal edildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının PKK'nın Suriye uzantılarını bölgeden uzaklaştırarak Suriyeli Kürt halkına oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Halkımıza umut ışığı olabilme amacıyla bizler Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKMEN LİDER SALİHİ'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ülkelerin toprak bütünlüğünü esas alan olumlu bir harekat olduğunu ifade etti.

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın bölgeye yönelik tehditleri konusunda uyarıda bulunan Türkmen lider, şu ifadeleri kullandı:

"Irak, İran, Suriye, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden DEAŞ ve PKK projelerine bölgenin istikrarını bozmamaları için çok dikkatli olunmalıdır."