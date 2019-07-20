Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!

Terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde genel komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, BBC Türkçe’ye konuştu. Afrin’de stratejik bir karar aldıklarını ve savaşı sadece bu bölgeyle sınırlı tutmak istediklerini belirten Kobani küstah tehditlerde bulundu: “Fırat’ın doğusu ile Afrin birbirine benzemez. Uluslararası faktörler bir kenara Türk ordusu ile başbaşa kalsak bile durum farklıdır. Aylarca hatta yıllarca süren bir savaş olacaktır. Afrin’de stratejik bir karar aldık ve savaşı sadece Afrin’le sınırlı tutmak istedik. Fakat burada öyle olmayacak. Türk ordusu herhangi bir yere saldırırsa bu topyekün bir savaşa dönüşecek. Biz Türkiye’ye tehdit değiliz.Sorunları diyalogla çözmek istiyoruz.”

Rejimle anlaşalım, ABD çekilsin

“ABD’nin varlığı kalıcı değil. Bir anlaşma yok. DEAŞ çerçevesinde buradalar. Ben Amerikalılara şunu söyledim: ‘Çekilebilirsiniz, sorun değil, ama rejimle anlaşmaya vardıktan sonra çekilin."

Alçak saldırı: Binbaşı şehit

Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Zafer Akkuş, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla Çalıdüzü Köyü’ne giderken PKK’lı teröristlerin roketli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Binbaşı Akkuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırı sonrası bögede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakurk'ta 1 şehit

Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Konyalı olan şehit bugün toprağa verilecek.

Tunceli’de 2, Lice’de 5 PKK’lı öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayaz ve Nupelda kardeşlerin PKK’nın döşediği EYP’ye basması sonucu hayatını kaybettiği Tunceli kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK’lı öldürüldü.

Terör üsleri yerle bir

Türk jetleri, dün gece teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak'ı vurdu. 20’ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA’lar, SİHA’lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı ve tamamen milli mühimmat kullanıldı, 6 terörist öldürüldü.

Termal kameralı tanklar sınıra konuşlanıyor

Fırat’ın doğusuna operasyon için hazırlık yapan TSK, termal kameralı tankları da Hatay’dan Şanlıurfa’ya yolladı. Tanklar, Suriye sınırına konuşlanacak.

(Akşam Gazetesi)