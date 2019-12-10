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10 Aralık 2019 Salı 13:13:32 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 13:14:42

Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan teröristlere ceza yağdı

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanıp MİT tarafından Türkiye'ye getirilerek Hatay'da yargılanan 11 YPG/PKK'lı teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'üne de 12'şer yıl hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı  sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet  Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz  Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit  Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet  ile sanıkların avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısının verdiği  mütalaayı hatırlattı.
 
Sanıklardan Cengiz Mustafa savunmasında, Afrin'de şehit olan  askerlerin cenazesini kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan PKK'lı terörist Duzyer  Kurdi'yi komşu köylerinde yaşadığı için tanıdıklarını ve onun her şeyi bildiğini  savundu.
 
Kurdi'nin mahkemece dinlenmesini isteyen tutuklu sanık Mustafa, onun  ifadelerinin kendilerinin suçsuz olduğunu ortaya çıkaracağını iddia etti.
 
Diğer sanıklar da Mustafa'nın ifadesine katıldıklarını belirterek  Kurdi'nin dinlenmesini talep etti.
 
Mahkeme başkanın daha önce neden Kurdi ile ilgili bilgi vermediklerini  sorması üzerine sanıklar, Kurdi'nin varlığından onunla koğuşta karşılaştıklarında  haberdar olduklarını ileri sürdü.
 
Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek  beraatlarını istedi.
 
Mahkeme başkanı da sanıkların soruşturması devam eden şüpheli Duzyer  Kurdi'den daha önce hiç bahsetmediğini, bu şahısla aynı koğuşta bulunmaları  nedeniyle bu aşamadan sonra alınacak beyanın sağlıklı olmayacağını belirtti.
 
Mahkeme heyeti, Usta ile Muratdağı'nı şehit edilmesiyle ilgili  sanıklar Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi,  Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho ve Rezzan Behçet Ahmet'e "nitelikli kasten  adam öldürme" suçundan ikişer, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak"  suçundan da birer kez olmak üzere toplam üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezası verdi.
 
Sanıklardan Ahmet Maho, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho ve Reşit Maho ise  "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Duzyer Kurdi'nin soruşturması sürüyor
 
Zeytin Dalı Harekatı sırasında  23 Ocak 2018'de Piyade Üsteğmen Oğuz  Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu çatışma ve  cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili Suriye'de 11 terörist yakalanmış, haklarında  üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
 
Şehitlerin cenazesini kaçıran ve 20 Kasım'da Suriye'de jandarmanın  takibi sonucu yakalanarak getirildiği Hatay'da tutuklanan PKK'lı terörist Duzyer  Kurdi ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

(AA)

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