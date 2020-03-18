18 Mart 2020 Çarşamba 17:10:37 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:11:56
Afrin'de alçak saldırı! Terör örgütü sivilleri hedef aldı
Son dakika haberi... MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı' denildi.
- Afrin'de alçak saldırı! Terör örgütü sivilleri hedef aldı
- Almanya'dan dönen HDPKK'lı Meral Danış Beştaş karantinaya değil, Meclis'e girdi
- Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı
- Teslim olan PKK’lıdan itiraf: İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldım
- Nüfusumuz hızla yaşlanıyor! Yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 22 arttı