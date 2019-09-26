AFAD'dan İstanbul'a takviye! 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi!

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

AFAD'DAN TAKVİYE

AFAD, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğunu ve Avcılar’da bir caminin minaresinin kısmen yıkıldığını duyurdu. Şirinevler’de yan yatan bir bina ile oluşan çatlaklar nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi tahliye edildi. Yapılan açıklamaya göre; 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi.

Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bilecik'te de hissedildi.

22 ARTÇI DAHA

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 22 artçı sarsıntı yaşandı.

OKULLAR TATİL, TRAFİK YOĞUN

Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.