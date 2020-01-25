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25 Ocak 2020 Cumartesi 02:40:03 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 02:42:06

AFAD'dan Elazığ depremi açıklaması: 7 gün 24 saat çalışma esasına geçildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet depremin meydana geldiğini ve toplam 30 artçı depremin olduğunu duyurdu. Bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye ve toplamda 202 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını keybetiğini bildirdi. Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği duyurulan açıklamada maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30’dur.

İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir. Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.

Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır.

Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

LOJİSTİK DEPOLARINDAN YARDIM SEVK EDİLDİ

Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Muş, Sivas, Tokat ve Van AFAD ile İstanbul ve Mersin itafiyelerinden, toplamda 202 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.

28 ÇALIŞMA GRUBU FAAİLYETE GEÇTİ

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

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