  • Bist 100
    99648.7
  • Dolar
    5,8647
  • Euro
    6,4398
  • Altın
    284,0690
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yılın moda ikonu VictorIa'yı tahtından etti Yılın moda ikonu VictorIa'yı tahtından etti
Skandal var Skandal var
Twitter'dan veri skandalı Twitter'dan veri skandalı
Efsanenin aracına 43 milyon lira Efsanenin aracına 43 milyon lira
'Uzaylıları bulacağız' 'Uzaylıları bulacağız'
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı Barış Pınarı 'Koral' ile başladı
Tunceli'de teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi Tunceli'de teröristlere ait 2 silah deposu ele geçirildi
Spor camiasından "Barış Pınarı Harekatı"na destek Spor camiasından "Barış Pınarı Harekatı"na destek
"Barış Pınarı" harekatına ilişkin Trump'tan ilk açıklama geldi "Barış Pınarı" harekatına ilişkin Trump'tan ilk açıklama geldi
Belediye'ye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor Belediye'ye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği Barış Pınarı Harekatı şiiri! Bakan Berat Albayrak paylaştı Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği Barış Pınarı Harekatı şiiri! Bakan Berat Albayrak paylaştı
Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile Barış Pınarı Harekatı'na destek! Bakan Albayrak paylaştı Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile Barış Pınarı Harekatı'na destek! Bakan Albayrak paylaştı
Başkan Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı Başkan Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak
Dakika 1! Terör yandaşları yalanlara başladı Dakika 1! Terör yandaşları yalanlara başladı
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 kilometre derinliğe girdi
"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı "Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı
Akçakale'de okullar tatil edildi Akçakale'de okullar tatil edildi
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınmaktadır
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik
Son Dakika: Operasyon bölgesinde güvenli bölge kararı Son Dakika: Operasyon bölgesinde güvenli bölge kararı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:52:03 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:53:37

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu gereği tatbikat yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da tatbikat yapıldı.

Kilis'te senaryo gereği Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi ve Mehmet Keçik İlkokulu ile Musabeyli ilçesinde bir evde mahsur kalanların olduğu ihbarları üzerine ekipler, bu binalara doğru harekete geçti.

Olay yerlerine varan AFAD ekiplerinin ilk tespitlerinin ardından binalara çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla mahsur kalanları binalardan çıkararak kurtardı.

Vali Valisi Recep Soytürk, yaşanabilecek bir depreme karşı tüm hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla tatbikatın düzenlendiğini söyledi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yapılan tatbikatta Eğitim ve Araştırma Hastanesine çadırlar kuruldu.

Daha sonra AFAD UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, senaryo gereği enkaz alanına ulaşarak enkazda kalan için arama çalışması başlattı.

Enkaz altında yaralıların yerini tespit eden ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak yaralılara ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralılar daha sonra en yakın hastaneye sevk edildi.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan kriz merkezinden tatbikatı ve ekipleri yönetti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da da tüm kurumların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, Vali Ufuk Akıl başkanlığında Harran Geçici Barınma Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Halfeti ilçesinde yıkılan iki binada enkaz altında kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra kent genelinde polis ve jandarma tarafından sorumluluk alanlarında drone ile depremin meydana getirdiği durum tespiti yapılarak hasar gören yerlere ekipler gönderildi.

Enkaza ulaşan ekipler, burada da yıkıntılar altında kalanları kurtardı.

Tüm kurumların yer aldığı tatbikatta, yaralı sayısının çok fazla olduğu bir bölgeye seyyar hastane kuruldu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ