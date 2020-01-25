AFAD: Deprem bölgesine 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edildi

AFAD: Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye 1.167 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 235 araç sevk edilmiştir. Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 17.188 yatak ve 34.467 battaniye sevk edilmiştir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HAVA, KARA VE DEMİRYOLLARIMIZDA ULAŞIMI ENGELLEYECEK BİR DURUM SÖZKONUSU DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan; Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demiryollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum sözkonusu değildir

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAMİLE KADIN 12 SAAT SONRA KURTARILDI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.

13 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

ANKA İnsansız Hava Aracı görevlendirildi

MSB: Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi.

Malezya Elazığ depreminin ardından Türkiye'ye taziyede bulundu

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.