AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu kimdir? Mehmet Güllüoğlu nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası bütün çalışmaları yürüten AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu zaman zaman canlı yayınlarda, zaman zaman ise sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıyor. Vatandaşlar AFAD Başkanı'nın kim olduğu merak ediliyor. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AFAD BAŞKANI MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.