AFAD açıkladı: Depremde telefonların neden çalışmadığı belli oldu!

Telefon hatlarında sorun mu var? Telefon neden çekmez? sorularının yanıtı merak ediliyordu. İstanbul'da yaşanan şiddetli deprem sonrasında telefon hatlarının çalışmama nedeni belli oldu. Telefon hatlarının çalışmama nedenini AFAD açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREM

Bugün saat 13:59 saatinde Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem yaşandı. Depremle birlikte evlerinde, işyerlerinde olan vatandaşlar, okulda olan öğrenciler büyük panik yaşadı. AFAD depremin derinliğini 6.9 kilometre olarak açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar can ya da mal kaybı ihbarı yapılmadı. Deprem anında ailelerine ulaşmak isteyen insanlar telefonlarına yöneldi. Ancak hatlar çalışmadı. Buna karşın internet uygulamaları üzerinden iletişim sağlanabildi. Vatandaşlar internet üzerinde Telefon hatlarında sorun mu var? Telefon neden çekmez? sorularının yanıtını araştırdı.

Bu sorulara yanıt olarak AFAD açıklama yaptı. AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde: “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.”