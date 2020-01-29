29 Ocak 2020 Çarşamba 08:31:33 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 08:33:08
AFAD açıkladı! 2 bölgede peş peşe depremler
AFAD: Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında 08.10'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu
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