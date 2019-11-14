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14 Kasım 2019 Perşembe 15:33:20 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 15:34:55

Af yasasında son gelişmeler neler? Af yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Af yasasında son gelişmeler neler? Af yasası ne zaman çıkacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yargı Reformu Paketi'nin ilki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce mahkum ile ailesinin gözü af yasası ve ceza indirimine çevrildi. Af yasası ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Af yasası vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Af yasasında son gelişmeler neler? Af yasası ne zaman çıkacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yargı Reformu Paketi'nin ilki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Binlerce mahkum ile ailesinin gözü af yasası ve ceza indirimine çevrildi. Af yasası ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

AF YASASINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

4 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Yargı Reformu Paketinde "Af konusunun bugün gündemde yer alıp almadığı ve emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı"na ilişkin soru üzerine Kalın, "Af konusunun bugün gündeme gelmediğini" söyledi.

Kalın, bugün daha ziyade hukuk davalarının hızlandırılması ve vatandaşın bu süreçte daha etkin, daha kısa süre sonuç almasını sağlayacak düzenlemelerin gündemde olduğunu, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de gündemde yer almadığını ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3600 ek gösterge ile bir çalışması olduğunu, onun da bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini kaydetti.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili sorulan sorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

Bu konuda hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Burada kanun teklifi 1 yıldır belli tartışmalarla gündemde. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum sözkonusu olmamalıdır. Aynı zamanda da cezaevlerinde ciddi kalabalıklaşma sorunu vardır. Belli bir denge içerisinde çözecek bir yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı zedeleyen yaklaşım. Cezasızlık algısıyla sistem değişikliği dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyoruz. Suç işleyen sonuçta hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalacak bir  düzenleme düşünüyoruz.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

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