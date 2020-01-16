  • Bist 100
    122114
  • Dolar
    5,8915
  • Euro
    6,5728
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'yla Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferleri beyaz perdeye taşınıyor Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'yla Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferleri beyaz perdeye taşınıyor
Kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı Kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı
Ukrayna uçağında ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine hem İran hem de Kanada hükümeti tazminat ödeyecek Ukrayna uçağında ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine hem İran hem de Kanada hükümeti tazminat ödeyecek
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber
İsveçli yabancı terörist sınır dışı edildi İsveçli yabancı terörist sınır dışı edildi
Af yasası son dakika gelişmeleri: Af yasası 2020 ne zaman çıkacak? Af yasası son dakika gelişmeleri: Af yasası 2020 ne zaman çıkacak?
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Erzurum'da acı olay: Bir aile sızan soba gazından zehirlendi Erzurum'da acı olay: Bir aile sızan soba gazından zehirlendi
Rusya Japon balıkçı teknesine el koydu: 6 kişi gözaltına alındı Rusya Japon balıkçı teknesine el koydu: 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Geçtiğimiz yıl hedeflerimizin yakalandığı bir yıl oldu Bakan Dönmez: Geçtiğimiz yıl hedeflerimizin yakalandığı bir yıl oldu
TOGG harekete geçti: Gemlik fabrikası 12 ayda kurulacak TOGG harekete geçti: Gemlik fabrikası 12 ayda kurulacak
Sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi belli oldu Sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi belli oldu
SON DAKİKA! Arda Turan, Galatasaray'da SON DAKİKA! Arda Turan, Galatasaray'da
Maduro'dan çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis’e kapanma tehlikesi uyarısı Maduro'dan çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis’e kapanma tehlikesi uyarısı
TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? İşte TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi 2020 TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? İşte TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi 2020
Arjantin eriğinin kilosu neredeyse altın fiyatında Arjantin eriğinin kilosu neredeyse altın fiyatında
Yeni evli imama şok! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı! Yeni evli imama şok! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Falette'den sonra bir transferi daha bitirdi! Kosovalı golcü ile anlaşma sağlandı Fenerbahçe, Falette'den sonra bir transferi daha bitirdi! Kosovalı golcü ile anlaşma sağlandı
2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl hesaplanır? 2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl hesaplanır?
Çanakkale'de düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı Çanakkale'de düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru'ndan Halis Özkahya'ya sert tepki: Bu kafa ZORLU kafasıdır Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru'ndan Halis Özkahya'ya sert tepki: Bu kafa ZORLU kafasıdır
Jose Sosa'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması: Denizlispor'u yenip rövanşa rahat gidelim Jose Sosa'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması: Denizlispor'u yenip rövanşa rahat gidelim
SGK, SSK, Bağ-Kur emekli Ocak ayı maaş sorgulama! Emekli olunca ne kadar maaş bağlanacak? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli Ocak ayı maaş sorgulama! Emekli olunca ne kadar maaş bağlanacak?
Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 10:22:37 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:24:29

Af yasası son dakika gelişmeleri: Af yasası 2020 ne zaman çıkacak?

Af yasası son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası 2020 ne zaman çıkacak? 2020 yılı af ve ceza infaz düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İkinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce mahkum ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor. Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Af yasası son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kader mahkumu vatandaşlar ve aileleri af yasası ve ceza indirimini heyecanla bekliyor. Af yasası 2020 ne zaman çıkacak? 2020 yılı af ve ceza infaz düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İkinci yargı paketi kapsamında yer alması beklenen af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce mahkum ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor. Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

SON DAKİKA AF HABERLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin, cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2. yargı paketinin hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı suçların kapsam dışında tutulmasıyla ilgili değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi”ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğunu hatırlatarak, "Hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir.

Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: 6 SUÇTA CEZA İNDİRİMİ YOK

Akşam Gazetesi'nden Osman Nuri Cerit'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK’sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacak. 

ORANTILI CEZA UYGULAMASI 

Yine parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91’i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6’sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan’ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar “terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar” olarak sıralandı. 

BASİT SUÇLARA EV HAPSİ  

Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin savcılık sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutacak iddianame düzenlemeyecek. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilecek. Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak. 

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.İkinci yargı paketinin 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ