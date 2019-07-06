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06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57:24 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59:17

Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir?

Af yasası son dakika bugün yeni haberler güncel olarak araştırılıyor. Af ve ceza indirimi son durum nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Af yasası gündemdeki yerini güncel olarak koruyor. Af yasası ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ceza infaz yasası düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mahkumlar ve mahkum yakınlarınca beklenen af yasası ve ceza indirimi için Adalet Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Af yasası ve ceza indirimi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Af yasası son dakika bugün yeni gelişme var mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ceza infaz yasası hakkında önemli bir açıklama yapılmış ve düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından tüm mahkum ve mahkum yakınları Af yasası ve ceza indirimi hakkında son dakika açıklamalarını takip etmeye başladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ceza infaz yasası düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Af yasası ve ceza indirimi hakkında tüm detayları sizler için derledik. 

AF YASASI SON DAKİKA BUGÜN 2019!  
Yargı paketinin çerçevesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis’teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.

BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK
Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.

TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK
Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ
Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.

AF VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NE? 
Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?
MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

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