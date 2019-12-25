Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası 2020 son durum nedir? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Binlerce mahkum ve yakınının beklediği af yasası ve ceza indirimi son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Birinci yargı paketi daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istemişti. Af yasası son durum ile ilgili bilgiler haberimizde..

SON DAKİKA AF HABERLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin, cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2. yargı paketinin hazırlık aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı suçların kapsam dışında tutulmasıyla ilgili değerlendirmesine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi”ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğunu hatırlatarak, "Hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir.

Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: 6 SUÇTA CEZA İNDİRİMİ YOK

Akşam Gazetesi'nden Osman Nuri Cerit'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK’sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları MYK’ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak. Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacak.

ORANTILI CEZA UYGULAMASI

Yine parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91’i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6’sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan’ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar “terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar” olarak sıralandı.

BASİT SUÇLARA EV HAPSİ

Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin savcılık sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutacak iddianame düzenlemeyecek. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilecek. Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.İkinci yargı paketinin 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.