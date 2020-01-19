Af yasası 2020'de çıkacak mı? sorusuna Adalet Bakanı'ndan yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış sonrasında gündeme gelen af yasasıyla ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda sona gelindi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakında Meclis'e sunulacak infaz kanunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SÖZ KONUSU PAKET BİR AF DEĞİL"

Bakan Gül, ceza infaz düzenlemesi hakkında, "Kişinin yine yanlış yaparsa, topluma zarar verirse yine cezaevine gireceği bir düzenleme olması lazım. Bu anlamda söz konusu paket bir af değil. Hafta sonu evde infaz, hafta sonu geceleyin infaz gibi hamilelere, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insani yönünün değeceği birtakım düşünceler söz konusu" dedi.

"İNFAZDA BİR ADALET OLMASI GEREKİYOR"

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ceza adaleti anlamında özellikle belli suçlarda 2 yılın altında, 18 ayın altında, infaz sisteminden kaynaklı olarak hiç cezaevine girilmediği görülüyor. Bu çalışma öncelikle bir af değil. Çünkü bir suçun mağduru var. Kamu mağdur, taraflar mağdur. Bunlar çıkacaksa da başının üzerinde bir kılıç gibi sallanan, bir hata yaptığında, kamuya zarar verdiğinde ya da böyle bir tavır içine girdiğinde gerekirse infazında kalan sürenin tamamlanacağı bir düzenleme. Yani 'Artık ben çıktım, ne yaparsam yapayım, her şey bitti' anlamında değil.

"SULH KOMİSYONU KURULACAK"

Gül, arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yollarıyla dosyalar makul bir sayıya geldiğinde vatandaşın da avukatın da meramını daha iyi anlatabileceğini, bu durumun yargıya güveni de artıracağını söyledi. Tüketici uyuşmazlıklarını da arabuluculuğun kapsamına dahil etmeyi düşündüklerini dile getiren Gül, "Bir diğer konu da idari sulh dediğimiz müessese. Bu da yine mahkemelere gitmeden önce vatandaşın devletle olan ihtilafında masaya oturması. Devlet adına uzlaşma anlamında bir sulh komisyonu kurulacak. Bu yeni bir proje. İnfaz ve yargı paketlerinden birinde olacak. Vatandaşın devletle, devletin vatandaşla mahkemelik olmaması için dava açılmadan önce aynen işçi-işveren gibi bir masa etrafında oturmalarına imkan sağlayacak düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bunun da ilk paketlerde yer almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.