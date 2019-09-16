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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:11:44 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:12:34

Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde

Af yasası son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? 2019 Af yasasında neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile gündeme gelecek olan konular arasında ceza indiriminin de olması bekleniyor. Af yasası ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, “İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var.” dedi. Af yasası son dakika gelişmeleri ile ilgili diğer detaylar haberimizde..

Af yasası 2019 ne zaman çıkacak? 2019 Af yasasında neler var? gündemin en çok merak edilen ve yoğun olarak araştırılan konuları arasında yer alıyor. Af yasası son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile gündeme gelecek olan konular arasında ceza indiriminin de olması bekleniyor. Af yasası ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün af yasası 2019 hakkında yaptığı açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AF YASASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketine yönelik Gül, "belgedekilerin hepsinin bir pakette yer alacağı" algısının bulunduğunu belirtti.GSO

Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor." bilgisini paylaştı.

İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketlerin de gündeme geleceğini bildiren Gül, belgedekilerin paketler halinde ortaya konacağını söyledi.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin yargı paketinde olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, bu konuda alternatifleri içeren teknik çalışma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." diyen Gül, bu konudaki çerçeveyi, içeriği parlamentonun şekillendireceğini, Meclis'in gündeminde ilk sıralarda olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Bir taslak çalışıldı"

Adalet Bakanı Gül, soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süreye ilişkin ise "İlk pakette, birinci pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Gül, bu konuda gelen talepleri değerlendirdiklerini, çalışma yaptıklarını, kanun anlamında da önerilerinin olacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz. 'Her şeyi yaptık, bir şey yapmayacağız' doğru değil. Bu konuda bir cümle, virgül bile varsa çalışacağız."

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