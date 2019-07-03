Af ve ceza indirimi son durum ne?

Af son dakika gelişmesi var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meclis gündemi son dakika af haberleri heyecanla takip ediliyor.

AF VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NE?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.